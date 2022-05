Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Zeugen gesucht

Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagabend in Wiesmoor. Drei bislang unbekannte männliche Täter betraten am 21.05.2022 gegen 20:20 Uhr ein Restaurant in der Marktstraße und griffen dort zielgerichtet einen Gast an. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Anschließend flüchten die Täter über den Marktplatz in zunächst unbekannte Richtung. Die drei Unbekannten wurden bereits einige Minuten vor der Tat vor dem Restaurant bzw. auf dem Markplatz gesehen. Auf dem Marktplatz fand zur Tatzeit der sogenannte Maimarkt statt. Möglicherweise gibt es weitere Zeugen. Personen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern und deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto in Hafenbecken geraten

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Dienstag, 17.05.2022, in Aurich ereignet hat. Der Fahrer eines Citroen Jumpy hielt gegen 9.45 Uhr vor einem Gebäude an der Hafenstraße, stellte den Wagen ab und stieg aus. Als der Mann gegen 10.10 Uhr zurückkehrte, befand sich sein Auto etwa 50 Meter entfernt mit einem Rad in einem der Hafenbecken auf dem Bürgermeister-Müller-Platz. Ein Abschleppunternehmen musste den Citroen aus dem Becken ziehen. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass Unbekannte den Wagen, der offenbar bei laufendem Motor auf dem Parkplatz abgestellt gewesen war, bewegt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Brandgeschehen

Aurich - Brand einer Scheune

In unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 210 ist am Sonntagabend in Aurich-Middels ein landwirtschaftliches Gebäude in Brand geraten. Das Feuer in dem als Lagerhalle genutzten Gebäude im Schnittbültenweg wurde der Leistellte gegen 19.10 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Kräfte griffen die Flammen bereits auf den Dachstuhl der Halle über. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der entstandene Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die B 210 musste für die Dauer der Löscharbeiten für etwa sechs Stunden gesperrt werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

