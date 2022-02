Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei PKW gestohlen

Crivitz/Banzkow (ots)

In dieser Woche kam es in Crivitz und Banzkow zum Diebstahl zweier PKW. Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Crivitz ein Toyota Auris Hybrid in der Farbe Grau entwendet. Vergangene Nacht kam es durch unbekannte Täter in Banzkow zum Diebstahl eines Audi A4 Avant in der Farbe Schwarz. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und hat beide Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Sternberg (03847/ 4327 0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

