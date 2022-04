POL-BI: Verfolgungsfahrt auf der A2 - Fahrer festgenommen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter stahl unter Vorhalt eines Zettels am Mittwoch, den 30.03.2022, einem jungen Mann das Handy. Ein 23-Jähriger aus Leopoldshöhe befand sich gegen 17:30 Uhr in einem Cafè an der Niedernstraße. Er saß mit seinem Laptop, Handy und diversen Unterlagen an einem Tisch. Ein Mann, der weder Deutsch noch Englisch sprach, trat an seinen Tisch. Der Unbekannt gab dem ...

