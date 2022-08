Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ringe aus Juweliergeschäft gestohlen

Drei Ausstellungsringe hat ein Pärchen aus einem Juweliergeschäft in der Innenstadt gestohlen. Vermutlich im Glauben, dass es sich bei den Ausstellungsstücken aus Messing um hochwertigen Schmuck handelt, nahmen der als etwa 35 bis 40 Jahre alte Mann und seine Begleiterin die minderwertigen Ringe an sich. Der Mann sowie die Frau sollen etwa 170 cm groß und schlank gewesen sein. Der Unbekannte trug ein grünes T-Shirt sowie eine Umhängetasche. Die Frau, die einen ungepflegten Eindruck machte, trug ein Kleid und einen Nasenring. Die Frau hatte hellbraune schulterlange Haare. Hinweise auf das Duo nimmt die Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Bad Wurzach

Diesel gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem in der Nacht zum Montag an einem in der Neuen Straße geparkten VW Dieselkraftstoff abgeschlaucht wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Ein bislang unbekannter Täter stahl rund 40 Liter des Kraftstoffes. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Bad Wurzach

Katalysatoren gestohlen

An zwei Autos, die am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt waren, haben Diebe am vergangenen Wochenende die Katalysatoren gestohlen. Die Täter schnitten mittels Werkzeug an einem VW Beetle und einer Mercedes E-Klasse das Fahrzeugteil heraus, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07564/2013 erbeten.

Wangen

Nach gefährlichem Überholmanöver - Polizei sucht Fahrer

Nach einem gefährlichen Überholvorgang bei Neuravensburg ist die Polizei auf der Suche nach zwei Autofahrern. Gegen kurz vor 6 Uhr am Dienstag hat der Lenker eines VW Golf auf seinem Weg nach Lindau kurz nach dem Ortsausgang Neuravensburg einen vor ihm fahrenden BMW überholt. In dem Vorhaben, wohl auch einen vor dem BMW fahrenden Pkw zu überholen, blieb der VW-Lenker auf der Gegenspur und bemerkte ein Auto im Gegenverkehr spät. Abrupt scherte der 27-jährige VW-Lenker vor dem BMW ein, sodass dessen 39 Jahre alter Fahrer, um einen Unfall zu verhindern, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste. Weiter soll es beim Einscheren zur seitlichen Berührung mit dem Außenspiegel des BMW gekommen sein. An diesem entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen des Vorfalls gegen den 27-jährigen VW-Lenker und bittet den Fahrer des Wagens im Gegenverkehr, sowie den Fahrer des Wagens vor dem BMW, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein VW-Lenker davongetragen, der am Dienstag kurz vor 10 Uhr an der Einmündung der Bregenzer Straße in den Südring einem Skoda aufgefahren ist. Der 82 Jahre alte VW-Fahrer übersah beim Abbiegen in den Südring die 30-Jährige in ihrem Skoda, die an einer Fußgängerüberquerung wartete, um einer Passantin das Kreuzen zu ermöglichen. Er prallte hinten auf den Wagen und verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. An seinem VW und dem Skoda entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der VW wurde nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen.

Isny

Einbrecher auf frischer Tat von Polizei gestellt

Beim Einbruch überrascht hat die Polizei zwei Tatverdächtige am frühen Mittwochmorgen in der Lindauer Straße. Eine Frau war kurz vor 3 Uhr auf auffällige Geräusche aus dem Nachbarhaus aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Die Polizisten überprüften daraufhin das Gebäude, und nachdem sich Anzeichen für einen Einbruch ergaben, umstellten die Beamten mit Unterstützung von Polizisten aus Bayern das Objekt. Wohl in dem Wissen, dass sie bemerkt wurden, flüchteten die beiden Tatverdächtigen über den Keller aus dem Gebäude. Dabei wurden sie von den Beamten festgenommen. Bei sich hatten die 30 und 31 Jahre alten Männer einen höheren Bargeldbetrag und Schmuck, den sie offensichtlich aus dem Wohnhaus gestohlen hatten. Zudem fanden die Beamten Aufbruchswerkzeug bei dem Duo. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen über Nacht bei der Polizei behalten. Sie haben nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen des Einbruchs zu rechnen.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall in der Steinacher Straße

Einer Ford-Lenkerin die Vorfahrt genommen hat ein 40 Jahre alter Mercedes-Fahrer in der Steinacher Straße. Der Unfallverursacher bog vom Heurenbacher Weg in die Steinacher Straße ein und übersah dabei die auf der Steinacher Straße fahrende 85-Jährige. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von insgesamt rund 7.000 Euro. Die Ford-Lenkerin wurde beim Unfall leicht verletzt.

Bad Waldsee

Fahrräder an Frei- und Strandbad gestohlen

Am Montag zwischen 16 und 18 Uhr wurden zwei Fahrräder, die abgeschlossen vor dem Frei- und Strandbad in Bad Waldsee abgestellt waren, gestohlen. Der Täter durchtrennte die Sicherheitskette vermutlich mit einem Schneidewerkzeug und nahm sowohl das damit gesicherte blauschwarze Mountainbike der Marke Cube sowie ein blauweißes Pedelec des Herstellers Haibike mit. Der Wert der gestohlenen Räder dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Bereits in den vergangenen Tagen ist am es Freibad, aber auch im Stadtgebiet von Bad Waldsee zu einer Häufung von Fahrraddiebstählen gekommen. Ein Zusammenhang wird nicht ausgeschlossen. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt und bittet Personen, die im Laufe der letzten Woche insbesondere am Freibad verdächtige Beobachtungen, die mit den Fahrraddiebstählen in Verbindung stehen könnten, unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell