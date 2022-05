LPI-G: Unfallverursacher stand unter Einfluss von Alkohol

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in seine Hobbygarage meldete am gestrigen Tag (10.05.2022) der 67-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 25.04.2022 - 09.05.2022 gewaltsam Zutritt zu der im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße befindlichen Hobbygarage. Nicht nur das die Täter dabei Sachschaden verursachten - sie stahlen zusätzlich diverse Werkzeuge und Werkzeugzubehör (u.a. ...

