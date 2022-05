Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Hobbygarage

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in seine Hobbygarage meldete am gestrigen Tag (10.05.2022) der 67-jährige Eigentümer der Geraer Polizei. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 25.04.2022 - 09.05.2022 gewaltsam Zutritt zu der im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße befindlichen Hobbygarage. Nicht nur das die Täter dabei Sachschaden verursachten - sie stahlen zusätzlich diverse Werkzeuge und Werkzeugzubehör (u.a. Fräsmaschine, Fräsköpfe, Kreis-Sägeblätter etc.). Anschließen gelang den Einbrechern mit ihrem Beutegut unerkannt die Flucht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht hierbei nach Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365/ 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

