LPI-J: Licht aus

Jena (ots) - Ein 39-jähriger Fahrzeugbesitzer musste am Dienstagnachmittag mit Erschrecken feststellen, dass Unbekannte sich an seinem Pkw zu schaffen gemacht hatten. Zwischen dem 30. Mai und Dienstagnachmittag zerkratzten unbekannte den in der Saalbahnhofstraße geparkten Audi am Heckbereich. Die Höhe des Sachschadens konnte vor Ort nicht beziffert werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

