LPI-J: Heck zerkratzt

An der Goethebrücke in Apolda kollidierte am 31.05.2022, gegen 09:30 Uhr ein LKW-Fahrer mit einem dort parkenden Ford. Beim Rangiermanöver streifte der LKW die linke Seite des PKWs, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR entstand. Der LKW wurde bei dem Unfall nicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

