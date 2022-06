Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickdiebstahl - Geldbörse gestohlen

Bad Sulza (ots)

Im Netto Supermarkt in Bad Sulza wurde am 31.05.22, gegen 10:00 Uhr, eine 74jährige Kundin von einer ca. 25jährigen Unbekannten abgelenkt, indem sie nach einem Produkt befragt wurde. Zeitgleich entwendete ein ungefähr gleichaltriger Unbekannter die in einem Beutel befindliche Geldbörse der Frau. In der Geldbörse befanden sich ca. 80 Euro Bargeld, ihr Personalausweis und diverse Kundenkarten. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

