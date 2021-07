Polizei Köln

POL-K: 210706-6-K Mini Cooper überschlägt sich in Kölner Innenstadt

Köln (ots)

Am Freitagmittag (9. Juli) hat sich ein 39 Jahre alter Mann mit seinem Mini in der Altstadt-Süd überschlagen und ist auf dem Dach im KVB Gleisbett gelandet. Der leicht verletzten Fahrer kam in ein Krankenhaus.

Nach erster Auswertung der Spurenlage sowie der Unfallspuren wollte der 39-Jährige auf der Cäcilienstraße einem Mercedes ausweichen, geriet gegen einen Bordstein und überschlug sich. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung sperrten Polizisten die rechte Spur der Cäcilienstraße in Richtung Heumarkt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (mw/de)

