POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch - Täter entwendeten Bargeld

Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Samstag (28.05.2022) eine Notausgangstür eines Lebensmittelgeschäftes An der Bumannsburg auf. So gelangten sie zu einem im Geschäft aufgestellten Geldautomaten, den sie ebenfalls aufhebelten und erheblich beschädigten. Darüber, ob die Täter Bargeld erbeuten konnten, liegen bisher noch keine Angaben vor. ...

mehr