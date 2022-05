POL-UN: Bergkamen - Geldautomat aufgehebelt - noch keine Angaben zu möglicher Beute

Selm (ots) - In Selm hat es am frühen Montagmorgen (30.05.2022) einen versuchten bewaffneten Raub auf einen Zeitungsboten gegeben. Dieser befand sich gegen 5.35 Uhr mit einem Lieferfahrzeug vor einem Kiosk in der Rosenstraße, als er von einer maskierten Person mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Der Täter verlangte Geld von dem 54-Jährigen. Dieser Aufforderung kam ...

mehr