Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Betrunkener schlägt mit Schraubenschlüssel gegen Straßenlaternen und Verkehrszeichen

Bönen (ots)

Am Samstag (28.05.2022) gegen 10:00 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei einen betrunkenen Mann, der in Bönen am Rande des Wochenmarktes und auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums mit einem Schraubenschlüssel gegen Straßenlaternen und Verkehrszeichen schlug und Passanten anschrie, die ihn zum Aufhören aufgefordert hatten. Verletzt wurde niemand. Der 45 jährige Bönener konnte mit Hilfe der Ortsangaben der Zeugen lokalisiert und in Gewahrsam genommen werden. Er wurde zunächst zur Polizeiwache Kamen und von dort aus wegen gesundheitlicher Probleme mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

