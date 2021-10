Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hansestraße

22.10.2021, 06:37 Uhr

Auf der Kreuzung Ernst-Böhme-Straße / Hansestraße ist es zu einem Zusammenstoßen zwischen zwei Pkw gekommen. Der Verursache entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Am Freitagmorgen ist es an der Kreuzung Ernst-Böhme-Straße / Hansestraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein silberner Mercedes hatte einem weißen Ford beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen. Trotz des Zusammenstoßes ist der Fahrer des Mercedes weitergefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin des Mercedes geben können. Die Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Verkehrsunfalldienst der Polizei unter 0531/476-3935 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell