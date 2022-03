POL-GT: Unbekannter bietet Uhren an und klaut Bargeld - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Mittwochmittag (09.03., 12.00 Uhr) wurde die Polizei über eine Raubstraftat in einer Wohnung am Ostpreußenweg informiert. Zeugen gaben an, dass zum Tatzeitpunkt zwei bislang unbekannte Männer an einer Wohnungstür eines Einfamilienhauses geklingelt haben. Ohne vorausgegangenes Gespräch, gingen die Unbekannten die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung an. Sie brachten sie zu Boden, ...

mehr