Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugenaufruf nach Raubstraftat in Wohnung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochmittag (09.03., 12.00 Uhr) wurde die Polizei über eine Raubstraftat in einer Wohnung am Ostpreußenweg informiert. Zeugen gaben an, dass zum Tatzeitpunkt zwei bislang unbekannte Männer an einer Wohnungstür eines Einfamilienhauses geklingelt haben. Ohne vorausgegangenes Gespräch, gingen die Unbekannten die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung an. Sie brachten sie zu Boden, betraten den Angaben nach zwei Räume der Wohnung und flüchteten mit einer größeren Kiste. Die Fluchtrichtung der Männer ist nicht bekannt. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt.

Die Männer wurden mit einer südländischen Optik beschrieben. Der kleinere Mann war korpulent, hatte schwarze Haare und einen Bart. Er trug eine schwarze Jacke mit einer Fellkapuze. Der zweite Mann war ca. 180cm - 190cm groß, schlank und hatte lockiges braunes Haar.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat die Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell