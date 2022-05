Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Versuchter Raub auf Zeitungsboten: Männlicher Täter schießt in die Luft

Selm (ots)

In Selm hat es am frühen Montagmorgen (30.05.2022) einen versuchten bewaffneten Raub auf einen Zeitungsboten gegeben.

Dieser befand sich gegen 5.35 Uhr mit einem Lieferfahrzeug vor einem Kiosk in der Rosenstraße, als er von einer maskierten Person mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Der Täter verlangte Geld von dem 54-Jährigen. Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nicht nach. Daraufhin schoss der Täter in die Luft und schlug mit der Waffe auf den Geschädigten ein, wodurch er leicht verletzt wurde. Danach flüchtete der Täter zunächst zu Fuß. Als er nach wenigen Metern auf einen Zeugen traf, gab der Täter einen weiteren Schuss in Richtung des Zeugen ab - dieser blieb unverletzt.

Als Beifahrer floh er in einem Pkw. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Beschrieben wurde der Täter wie folgt:

- männlich - 185 cm - schlank - sportlich - schwarz gekleidet - schwarze Sturmhaube

Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell