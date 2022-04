Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: PKW überschlägt sich auf Bundesstraße 42

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Königswinter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42 kurz hinter dem Tunnel Oberkassel in Fahrtrichtung Köln mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmorgen ein PKW überschlagen. Die Fahrerin wurde verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter sicherte die Unfallstelle und fing auslaufende Betriebsmittel auf.

Um 7.35 Uhr wurde der Löschzug Altstadt der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter zu dem Verkehrsunfall auf der B 42 im Baustellenbereich der Tunnelkette alarmiert. Die Unfallstelle befand sich kurz hinter dem Tunnel Oberkassel in Fahrtrichtung Köln. Bei dem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hatte sich ein PKW überschlagen. Die verletzte Fahrerin hatte den Wagen bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Die 8 Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und fingen auslaufende Betriebsmittel mit Spezialbindemittel auf. Der überschlagene PKW wurde mit Hilfe eines Radladers, der sich für Arbeiten an der Baustelle befand, wieder aufgerichtet. Nachfolgend konnte die Fahrbahn geräumt werden, um einen Abfluss des sich im Berufsverkehr gebildeten Staus zu gewährleisten. Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 8.30 Uhr.

Zum Unfallhergang verweisen wir an die Pressestelle der Polizei Köln.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Königswinter, übermittelt durch news aktuell