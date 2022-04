Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Drei Einsätze der Feuerwehr in Königswinter nach Wintereinbruch

Königswinter (ots)

Der kurze Wintereinbruch mit Schneefällen hat am Samstag in Königswinter zu drei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr geführt. Bei einem Schlittenunfall in der Nähe der Margarethenhöhe unterstützten die Einsatzkräfte bei der Rettung eines leichtverletzten Mannes. Auf der Kreisstraße 25 zwischen Oberdollendorf und Vinxel sowie in Oberpleis stürzten Bäume auf Fahrbahnen. Diese wurden mittels Motorsägen entfernt.

Um 11.23 Uhr am Samstagmorgen wurde der Löschzug Ittenbach zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einer Wiese unterhalb der Margarethenhöhe alarmiert. Dort war ein Mann mit seinem Schlitten verunfallt. Die Feuerwehr sperrte die Landstraße 331 zwischen Margarethenhöhe und der Altstadt, um den leicht Verletzten vom Unfallort mit einer Schleifkorbtrage zu dem auf der Straße bereitstehenden Rettungswagen zu transportieren. Zeitgleich entfernte die Löschgruppe Oberdollendorf auf der Kreisstraße 25 zwischen Oberdollendorf und Vinxel einen nach dem Schneefall umgestürzten Baum, der die Fahrbahn blockierte. Bereits am Morgen hatte der Löschzug Uthweiler in Oberpleis in der Straße Niederbach einen Baum entfernt, der auf der Fahrbahn lag. Auch hier hatte der nasse Schnee zum Umsturz geführt.

