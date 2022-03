Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Carport nach Unfall einsturzgefährdet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Königswinter (ots)

Nach dem ein Liefertransporter einen Doppel-Carport in Königswinter-Oberdollendorf touchiert hatte, drohte dieser auf Grund instabiler Lage auf einen Bürgersteig zu stürzen und hierbei eine Straßenlaterne mitzureißen. Zur Gefahrenbeseitigung musste die Freiwillige Feuerwehr Königswinter mit Hilfe eines angeforderten Mobilkrans die Konstruktion entfernen.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter um 14.55 Uhr zu dem Unfall in einer Stellplatzanlage an der Cäsariusstraße in Oberdollendorf alarmiert. Ein Liefertransporter hatte bei einem Wendemanöver einen Doppelcarport touchiert. Die daraufhin instabile Konstruktion erfasste eine Straßenlaterne und drohte einzustürzen. Die Einsatzkräfte forderten mit Unterstützung der Stadtverwaltung einen Mobilkran an, um die Gefahr zu beseitigen. Bis zum Eintreffen des Spezialfahrzeuges wurde der Lieferwagen vom Carport vorsichtig entfernt. Auch sperrte die Feuerwehr eine Fahrbahnhälfte während der Arbeiten. Mit Hilfe des Krans wurde das Dach abgehoben und die Stützen mit einer Säge entfernt. Der Einsatz der 10 Wehrleute der Löschgruppe Oberdollendorf endete nach drei Stunden.

