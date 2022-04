Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Bewohner aus verrauchter Wohnung gerettet

Königswinter (ots)

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am Mittwochabend nach Oberdollendorf gerufen. Die Wehrleute retteten aus einer verrauchten Wohnung einen schlafenden Bewohner unverletzt. Als Ursache für den Rauch konnte nachfolgend schnell verbranntes Essen auf einem Herd festgestellt werden. Dieses wurde abgelöscht und die Wohnung belüftet.

Um 20.18 Uhr am Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Heisterbacher Straße in Oberdollendorf alarmiert. Hausbewohner waren durch einen ausgelösten Rauchmelder auf eine Wohnung im 3. Obergeschoss aufmerksam geworden, weiterhin war Brandgeruch wahrnehmbar. In der Wohnung wurde eine Person vermutet. Nach Eintreffen erster Einsatzkräfte erfolgte eine gewaltsame Öffnung der Wohnungstür. In der verrauchten Wohnung fand die Feuerwehr einen schlafenden Bewohner vor, der geweckt und umgehend gerettet wurde. Er blieb unverletzt und konnte nach Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben. Als Brandursache konnte schnell verbranntes Essen auf einem Herd festgestellt und abgelöscht werden. Nachfolgend wurde durch die Feuerwehr Rauch mittels Lüfter aus der Wohnung herausgedrückt. Der Bewohner konnte hierhin gegen 21.15 Uhr zurückkehren.

Im Einsatz waren die Einheiten Ober- und Niederdollendorf. Weitere alarmierte Kräfte aus Königswinter-Altstadt und Bonn-Oberkassel mussten nicht mehr eingesetzt werden.

