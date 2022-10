Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Bürogebäude eingebrochen

Offenburg (ots)

In einem Zeitraum von Freitag, 30.09.2022 12 Uhr bis Dienstag, 04.10.2022 07:30 Uhr soll sich ein bisher unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Gebäude in der Heinrich-Hertz-Straße verschafft haben. Des Weiteren versuchten die Unbekannten eine Tür zu einem der PC-Räume aufzuhebeln, welches der Spurenlage zufolge mutmaßlich nicht gelang. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Tat nichts entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 0781 21-2200.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell