Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - In Wohnhäuser eingedrungen

Heek-Nienborg (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Kridtstraße; Tatzeit: zwischen 23.01.2023, 22.00 Uhr, und 24.01.2023, 04.00 Uhr, beziehungsweise zwischen 17.30 Uhr und 01.00 Uhr;

Bargeld sowie ein Dokument erbeutet haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Heek-Nienborg. Die Täter überstiegen zwischen Montag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 04.00 Uhr, einen Zaun und hebelten eine Garagentür auf. Von dort gelangten sie in das Wohnhaus an der Kridtstraße. Nicht nur das Haus durchsuchten die Einbrecher, auch den in der Garage stehenden Wagen nahmen sie sich vor. Keine Beute machten Einbrecher einige Häuser weiter. Dort nutzten sie zwischen 17.30 Uhr und 01.00 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

