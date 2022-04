Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer in Ovelgönne unter dem Einfluss von Drogen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Montag, 25. April 2022, gegen 19:00 Uhr, einen Pkw auf der neuen B211.

Die beiden Insassen, die mit dem Opel zuvor in Richtung Brake unterwegs waren, wurden auf einem Parkplatz in der Nähe des Strückhauser Kreisels gestoppt. Beim Herantreten an den Pkw stieg den Beamten intensiver Marihuana-Geruch in die Nase. Der durchgeführte Drogentest zeigte beim 33-jährigen Fahrer aus Bremen eine mögliche Beeinflussung durch THC an. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Substanzen eingeleitet. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten.

Bei der Durchsuchung des 33-jährigen Beifahrers fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell