POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee-Stenum

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in das Jugendhaus 'Treff Hasport' eingebrochen. In der Zeit von Freitag, 22. April 2022, 19:15 Uhr, bis Montag, 25. April 2022, 08:30 Uhr, brachen sie die Tür des Jugendhauses in der Seestraße auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Hier nahmen sie vor allem elektronische Geräte an ...

