Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei SUV in Altencelle entwendet

Celle (ots)

Altencelle - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind zwei Toyota RAV 4 vom Gelände eines Autohaus in Altencelle entwendet worden. Im gleichen Zeitraum sind in unmittelbarer Nähe zum Autohaus zwei Kennzeichenpaare von dort abgestellten PKW entwendet worden. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Celle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell