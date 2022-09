POL-RE: Gladbeck: Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots) - Zwei unbekannte Tatverdächtige entwendeten in einem Geschäft an der Martin-Luther-Straße unter anderem mehrere Paletten RedBull-Dosen. Diese packten sie in jeweils einen gelben und einen schwarzen Koffer, den die beiden Tatverdächtigen mit sich führten. Der Diebstahl ereignete sich am 11.06.2022. Fotos der beiden Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: ...

