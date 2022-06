POL-OH: Verkehrsunfall mit Verletzten und mehreren Fahrzeugen auf A 5

Fulda (ots) - Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch (22.06.) in eine Kindertagesstätte in der Steidlstraße im Stadtteil Horas einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an einer Tür eines Nebengebäudes im Hinterhof und verursachten so circa 1.000 Euro ...

