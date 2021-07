Polizei Mettmann

POL-ME: Schnelle Ermittlungsarbeit überführt Fahrraddieb - Ratingen - 2107005

Ein 45-jähriger Ratinger stahl am Dienstag, 29. Juni 2021, aus einem Hinterhof an der Sandstraße in Ratingen ein Fahrrad. Eine Überwachungskamera hatte die Tat aufgezeichnet. Im Rahmen der Anzeigenerstattung am Folgetag konnte der Tatverdächtige von einem örtlichen Ermittlungsbeamten der Kriminalpolizei unmittelbar identifiziert und das Fahrrad an seiner Wohnanschrift sichergestellt werden.

Das war geschehen:

Am Dienstag, 29. Juni 2021, stellte eine 47-jährige Ratingerin ihr Fahrrad in einem Hinterhof an der Sandstraße in Ratingen ab. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde das Rad von einem zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter entwendet.

Am Mittwoch, 30. Juni 2021, konnte die Geschädigte in Videoaufzeichnungen des Innenhofes Einsicht nehmen und den Tatverdächtigen bei seiner Diebstahlstat feststellen. Die 47-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei Ratingen und legte zur Beweisführung eine Kopie der Aufzeichnung vor. Ein Ermittlungsbeamter der örtlichen Kriminalpolizei erkannte auf dem Video einen polizeibekannten Ratinger wieder und beantragte unmittelbar bei der zuständigen Staatsanwaltschaft einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss.

Noch am Nachmittag durchsuchten die Beamten die Wohn- und Kellerräume des Beschuldigten und konnten das zuvor entwendete Fahrrad der 47-Jährigen sicherstellen. Weiterhin fanden die Beamten auch ein Trekkingrad, welches ebenfalls wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt wurde. Ob das grün-graue Herrenrad tatsächlich entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 45-Jährigen ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem tatsächlichen Besitzer des sichergestellten Trekkingrades geben können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

