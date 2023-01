Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Betrüger scheitern

Verlockung standgehalten

Vreden (ots)

Der Verlockung in Form eines Lottogewinns von 28.000 Euro standgehalten hat eine Vredenerin am Dienstag. Sie müsse nur für 1.000 Euro Paysafe-Karten kaufen und die Daten an die "Lottogesellschaft" übermitteln, um in den Genuss der Summe zu kommen, erklärte ein akzentfrei deutsch sprechender Anrufer. Dass sie es wohl mit Betrügern zu tun hatte, bemerkte die Frau und beendete das Gespräch. Gut so. Tipps zum Verhalten in solchen und anderen Betrügereien gibt es auf der Internetseite der Polizei NRW - https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 sowie auf den Seiten von ProPK - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (db)

