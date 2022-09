POL-HI: Hasede - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (TK) In der Zeit von Dienstag, 20.09.2022, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 21.09.2022, 05.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus dem Tank eines geparkten LKW ca. 200 l Dieselkraftstoff. Der LKW war in der Lise-Meitner-Straße, gegenüber Hausnummer 5 a geparkt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der ...

mehr