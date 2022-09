Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw Fahrer steht unter Drogeneinfluss und besitzt keinen Führerschein

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 21.09.2022 in den frühen Morgenstunden wird im Alfelder Gewerbegebiet ein 34-jähriger Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert. Dieser versucht zunächst davonzufahren, als er den Streifenwagen erblickt. Der Grund dafür stellt sich ziemlich schnell heraus, nachdem der Mann zunächst falsche Personalien angegeben hatte. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dazu steht er auch noch unter dem Einfluss illegaler Drogen. Darüber hinaus erweist sich der ausgehändigte Führerschein als eine Fälschung. Als die korrekten Personalien vorliegen wird festgestellt, dass die Person keinen festen Aufenthalt in Deutschland hat und darüber hinaus für ihn ein Einreisverbot in die Bundesrepublik Deutschland besteht. Es werden Anzeigen wegen der Angabe falscher Personalien, Urkundenfälschung und Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt, eine Blutprobenentnahme wird angeordnet und der 34-Jährige wird festgenommen.

