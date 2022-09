Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Folgenschwerer Unfall auf der Alfelder Straße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Unfall in der Alfelder Straße, gegen 08:45 Uhr des heutigen Morgens, wurde ein 69-jähriger Fahrer eines ASB-Transporters schwer verletzt. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Insassen, die unverletzt geblieben sind.

Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 69-jährige Mann aus dem Landkreis Hildesheim die Alfelder Straße stadteinwärts. Hinter dem Philosophenweg soll er zunächst mehrfach gegen den Bordstein gefahren sein. In Höhe des Veranstaltungszentrums Vier Linden geriet der Mann rechtsseitig in einen Grünstreifen. Anschließend überfuhr der 69-Jährige ein Verkehrszeichen an der Ecke zur Lucienvörder Allee, ehe er die Fahrt auf der Alfelder Straße fortsetzte. Hier geriet das Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr, wodurch mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Kurz hinter der Einmündung zur Brehmestraße kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Hauswand und fuhr dann wieder stadteinwärts. Hierbei touchierte der Transporter einen stadtauswärts fahrenden VW Up, der von einer 24-jährigen Frau aus Hildesheim geführt wurde und die unverletzt blieb. Anschließend kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr letztlich in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts.

Der 69-jährige Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die beiden Mitfahrer aus dem Transporter, eine 39-jährige Frau und ein 51-jähriger Mann, wurden nach vorliegenden Informationen nicht verletzt, jedoch vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht von einem Krankheitsfall beim Fahrer als Ursache des Unfalls aus. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Während der Unfallaufnahme wurde die Alfelder Straße, zwischen der Steinbergstraße und der Kurt-Schumacher-Straße voll gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Gegen 09:30 Uhr wurde zunächst die Fahrbahn in Richtung Ochtersum freigegeben, bevor gegen 09:50 Uhr auch die Sperrung stadteinwärts aufgehoben wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell