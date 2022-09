Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Metallstange im Maisfeld bei Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau/Leine (pie). Am Dienstag, den 20.09.2022, wurde gegen 13 Uhr im Rahmen von Erntearbeiten eine Metallstange in einem Maisfeld zwischen Gronau und Elze festgestellt. Die Metallstange war an einer Maispflanze befestigt und hätte beim Ernten einen erheblichen Schaden am Häcksler verursacht und umstehende Personen in Gefahr gebracht.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden geben sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell