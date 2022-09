Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beleidigung einer Rettungswagenbesatzung - Festnahme des Täters

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). Am 19.09.2022, gegen 21:15 Uhr, kam es zu einem Einsatz eines Rettungswagens in der Straße "Auf der Hollig" in Bad Salzdetfurth. Ein 33-Jähriger aus Alfeld hatte offenbar aus Sicht seiner Freunde zu viel Alkohol getrunken und sollte von Sanitätern in Augenschein genommen werden. Ganz so hilflos wie von seinen Begleitern vermutet, war der Alfelder jedoch ganz und gar nicht. Der Mann lehnte es offenbar ab, untersucht zu werden und wehrte sich gegen die Maßnahmen des Rettungsdienstpersonals. Zu allem Überdruss beleidigte er die Helfer. Dass dieses Verhalten nicht nur im Allgemeinen moralisch anzuzweifeln ist, sondern auch im Einzelfall konkrete Konsequenzen hervorrufen kann, konnte der Mann wenig später am eigenen Leibe spüren. Die hinzugezogene Polizei stellte nämlich fest, dass gegen ihn mehrere offene Haftbefehle bestanden. Da eine Behandlung in einem Krankenhaus nicht notwendig war, konnte Gesuchte statt im Rettungswagen direkt Platz im Streifenwagen nehmen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Zusätzlich wurde gegen ihn ein neues Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

