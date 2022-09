Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Hauptstraße 93 - In der Zeit vom 16.09.2022, im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 10:20 Uhr kommt es in der Hauptstraße auf Höhe des Optikergeschäfts (Höhe Hausnummer 93) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der beschädigte PKW stand lediglich 5 Minuten ordnungsgemäß geparkt in einer Parkbucht. Der Verursacher hat den Außenspiegel, an der Fahrerseite, beschädigt. Ein Sachschaden von ca. 200 Euro ist entstanden. Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

