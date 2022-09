Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zwei Trunkenheitsfahrten

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (ede) In der Nacht von Samstag, 17.09.2022, auf Sonntag, 18.09.2022, wurden durch die Polizei Sarstedt zwei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 20:25 Uhr: Eine Zeugin meldete der Polizei einen PKW Mercedes, welcher mit starken Schlangenlinien den Nordring in Sarstedt befuhr. Dabei geriet der PKW mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise wurden dabei keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der PKW konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der Voss-Straße gestoppt und kontrolliert werden. Bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer aus Sarstedt wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,81 Promille festgestellt. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen 02:55 wurde ein 27-Jähriger Sarstedter auf seinem Kleinkraftrad in der Weichsstraße in Sarstedt kontrolliert. Auch er stand unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,7 Promille festgestellt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld i.H.v. 500 EUR, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell