Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Am Samstag den 17.09.2022, gegen 04:00 Uhr morgens, kam es auf dem Parkplatz der Firma ATU in Alfeld zu einer gefährlichen Körperverletzung. Infolge von Streitigkeiten schlugen zwei männliche Täter auf das 22-jährige männliche Opfer ein, sodass dieses zu Boden fiel. Dort traten die Täter gegen den Körper des Opfers. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort, wobei einer der Täter noch einmal umdrehte und dem Opfer derart an seinem Ohrring zog, dass sein Ohrläppchen teilweise abriss. Das Opfer wurde mit diversen Verletzungen in ein Hannoveraner Krankenhaus verbracht. Die bislang unbekannten Täter sollen etwa 20 Jahre alt sein, kurze schwarze Haare haben und ein südländisches Erscheinungsbild besitzen. Bekleidet waren sie mit dunkler Kleidung, einer der Täter soll einen grünen Pullover getragen haben. Wer die Tat beobachtet hat, oder Täterhinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen.

