Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, kontrollierten Beamte der Polizei Brake gegen 11:00 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Paul-Brodek-Straße in Brake.

Während der Kontrolle schöpften die Beamten den Verdacht, dass der 29-jährige Fahrer aus Brake unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest konnte der 29-Jährige nicht durchführen, räumte jedoch den Konsum von Marihuana ein.

Ein Arzt entnahm dem Mann in der Folge eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell