Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vandalismus an der Dunser Hütte - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wol) Im Zeitraum vom 10.09.2022 bis zum 18.09.2022 kam es an der Dunser Hütte, welche sich Außerhalb der Ortschaft Dunsen in einem anliegenden Waldstück befindet, zu Sachbeschädigungshandlungen und Farbschmierereien durch bisher unbekannte Täter. Unter anderem wurde in der Hütte ein Tisch durch das Abrennen eines kleinen Lagerfeuers beschädigt. Des Weiteren wurden an der Hütte mehrere Schriftzüge mit weißer Farbe aufgetragen. Die Polizei Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell