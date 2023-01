Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert mit E-Roller gefahren

Bocholt (ots)

Auch auf einem E-Scooter stellt das Fahren unter Alkoholeinfluss eine Gefahr für sich und andere dar - diesen Umstand musste sich am Dienstag eine Frau in Bocholt vor Augen führen lassen. Polizeibeamte hatten die 23-Jährige am Abend kontrolliert, als sie die Borkener Straße befuhr. Ihnen war die unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ließ auf einen Blutalkoholwert von circa 2,0 Promille schließen. Zudem fehlte für das Fahrzeug der 23-Jährigen ein Versicherungsschutz. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Eine Ärztin entnahm der Frau in der Polizeiwache in Bocholt eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell