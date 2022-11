Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Neckarstadt-West: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Mannheim (ots)

Am Donnerstag um kurz nach 9 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Opel die Dammstraße, also er auf Höhe der Draisstraße in das Heck eines 36-jährigen Skoda-Fahrers fuhr. Ersten Ermittlungen zufolge musste der Skoda-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, was der 62-Jährige zu spät erkannte. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda auf einen davor wartenden Ford aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 7.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell