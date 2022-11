Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/ Königstuhl: PKW überschlagen; Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg/ Königstuhl (ots)

Am Freitag kurz nach 15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Opel-Fahrer die K 9710/ Königstuhlweg in Fahrtrichtung Kohlhof, als er vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abkam. Kurz vor der Zufahrt zur dortigen Reha-Klinik überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der 56-Jährige wurde dabei kurzzeitig in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Über das Verletzungsbild und den entstandenen Sachschaden liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell