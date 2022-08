Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Ein Tag - drei Unfälle - 14.500 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Am Dienstag gegen 14 Uhr erlebte ein 66-jährigen Olfener einen Schreckmoment. Er befuhr mit seinem schwarzen Mercedes Vito die Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts, als ihm ein weißer Pkw entgegen kam und plötzlich auf seine Spur geriet. Der 66-Jährige befürchtete einen Zusammenstoß und wich nach rechts aus. Dabei touchierte er einen blauen Hyundai i10, der am Straßenrand geparkt war. Beide Pkws haben einen Lack- und Blechschaden davongetragen, der sich auf eine Gesamtsumme von ca. 6000 Euro beläuft. Der weiße Pkw mit einer weiblichen Fahrerin hielt nicht an, sondern flüchtete von der Unfallörtlichkeit.

Recklinghausen

Auch ein 45-jähriger Recklinghäuser erlebte Dienstag gegen 18.20 Uhr einen Schreckmoment. Er befuhr mit seinem grauen Renault Talisman die Straße "Im Paßkamp", als hinter einem rechtsseitig geparkten Wohnmobil plötzlich ein Radfahrer auf die Straße fuhr, um diese zu überqueren. Der 45-Jährige bremste, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte und auf Nachfrage, ob es ihm gut gehe, flüchtete er vom Unfallort und ließ sein Fahrrad auf der Straße zurück. Auch hier entstand ein geschätzter Schaden von 6000 Euro. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 16 bis 18 Jahre alt, ca. 175 cm groß, Schnäuzer, trug eine rote kurze Hose, ein weißes T-shirt und eine Umhängetasche.

Castrop-Rauxel

Auf dem Aldi-Parkplatz an der Lambertstraße kam es Dienstag zwischen 6.00 und 12.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurden ein blauer VW EOS. Der Pkw weist eine lange Kratzspur über die Beifahrerseite auf. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Falls Sie Hinweise zu den Unfällen oder den gesuchten Verursachern machen können, melden Sie sich doch bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell