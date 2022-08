POL-RE: Marl: Streit am Busbahnhof - Jugendlicher wird verletzt

Recklinghausen (ots) - Vor dem Bahnhof in Haltern am See, am Roost-Warendin-Platz, hat es am Dienstagnachmittag einen versuchten Raub gegeben. Ein Mann wollte gegen 16 Uhr den Rucksack vom Rücken einer 60-jährigen Frau aus Gladbeck stehlen - dafür riss er an dem Rucksack. Die 60-Jährige wurde dabei zu Boden gezogen und leicht verletzt. Der Täter flüchtete ...

mehr