Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Mädchen gesucht

Pößneck (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Jugendlichen werden Zeugen gesucht. Am Montagnachmittag, kurz vor 17:00 Uhr, lief eine 14-Jährige in Begleitung ihrer Freundin die Obere Johannisgasse in Richtung Straubelstraße in Pößneck entlang. Den Angaben der beiden Mädchen zufolge kam dann ein silberfarbener Kleintransporter aus Richtung Marktplatz gefahren und streifte die 14-Jährige beim Vorbeifahren am rechten Arm, sodass diese beinahe zu Fall kam. Anschließend entfernte der unbekannte Fahrer sich zügig in Richtung Straubelstraße und flüchtete somit vom Unfallort. Die Jugendliche begab sich anschließend zur Behandlung ihrer Verletzung ins Krankenhaus. Bei dem Unfallverursacher/ Fahrer des grauen bzw. silbernen Kleinbusses soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden weitere Zeugen als auch der Fahrer gesucht und gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell