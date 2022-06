Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Junger Barntruper beschädigt mehrere Fahrzeuge.

Lippe (ots)

Ein Lemgoer Polizeibeamter stellte Samstag (25. Juni 2022) in seiner Freizeit einen jungen Mann aus Barntrup, der in der Gertruden-, in der Depping- und der Kluskampstraße mehrere Autos durch Fußtritte demoliert hatte. Der 19-jährige Barntruper hatte dem Alkohol gefrönt und zog gegen 23:30 Uhr durch die Straßen. Dabei beschädigte er in der Deppingstraße einen BMW und einem VW. In der Kluskampstraße trat er gegen einen VW und in der Gertrudenstraße gegen einen Renault. Der gesamte Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Kriminalbeamte konnte den jungen Mann in der Kluskampstraße stellen. Hier zeigte er sich schließlich einsichtig. Er wird sich demnächst für die Sachbeschädigungen verantworten müssen.

