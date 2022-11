Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Polizei sucht Zeugen!

Brühl (ots)

Am Freitag zwischen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr brachen ein oder mehrere noch unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Albert-Bassermann-Straße ein. Die Unbekannten schlugen eine Schaufensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Die Täter entwendeten mehrere Kleidungsstücke, unter anderem eine Vielzahl an Jacken. Der entstandene Schaden ist bisher noch nicht bekannt und Teil der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Einkaufsgebäude gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/833970 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell