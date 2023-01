Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - "Rechts-vor-links" missachtet

Kind leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Lippestraße/Mühlenweg/Ewaldstraße; Unfallzeit: 26.01.2023, 07.40 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstag eine zehnjährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Bocholt zugezogen. Die Schülerin war auf der Ewaldstraße in Richtung Lippestraße unterwegs. Dabei missachtete die Bocholterin gegen 07.40 Uhr die Vorfahrt einer von rechts kommenden 74-jährigen Bocholterin. Die Autofahrerin befuhr den Mühlenweg aus Richtung Dingdener Straße kommend. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. (db)

