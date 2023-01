Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Betrüger täuschen weiter Menschen

Kreis Borken (ots)

Neben einer Vielzahl von gescheiterten Betrugsversuchen kam es in den vergangenen Stunden auch zu zwei gelungenen Täuschungen. Die Unbekannten hatten versucht, mittels verschiedener Maschen die Menschen zu verunsichern, um an Wertgegenstände sowie Bargeld zu gelangen. Darunter der "WhatsApp-Betrug", der "Falsche Polizist" oder der "Schockanruf". Die potenziellen Opfer ließen sich größtenteils nicht auf die Täter ein und beendeten die Telefonate. In einem Fall überwies aber eine Seniorin einen vierstelligen Betrag an die Betrüger. Diese hatten mittels SMS Kontakt zu ihr aufgenommen und die Geschichte mit der neuen Nummer und der noch nicht installierten Onlinebanking-Funktion aufgetischt. In einem gleichgelagerten Fall konnte das Geldinstitut den eingeleiteten Geldtransfer abbrechen. Informationen zu diesem Thema sind unter anderem hier zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ und https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 (db)

